সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউনিয়নের জয়

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ জয়লাভ করেছে।
বুধবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ ৩-১ গোলে বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।
খেলায় প্রথমার্ধের মাত্র ছয় মিনিটের ঝড়ে শ্যামপুর ইউনিয়ন ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়। প্রথম অর্ধের ৮ মিনিটে ইমরান, ১০ মিনিটে জিহাদ এবং ১৪ মিনিটে শাকিল গোল করে প্রথম অর্ধে ৩-০ গোলে দলকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়াদ্ধের ১৩ মিনিটের সময় বুড়িপোতার পক্ষে রকি সান্তনা সূচক ১টি গোল পরিশোধ করেন।
খেলায় বিজয়ী দলের মুগ্ধ ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সদর উপজেলা প্রশাসনের এ ও মাহফুজুর রহমান পুরস্কার তুলে দেন।
এ সময় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য তামিম হোসেন, সাইদুর রহমান জিকো, রাব্বি, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।