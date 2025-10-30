সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশের সেমিফাইনালে

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশ জয়লাভ করেছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় মেহেরপুর পৌরসভা একাদশ ৩–০ গোলে বারাদী ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করে।
ম্যাচের প্রথমার্ধের নবম মিনিটে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশের রিয়াদ গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিটে শাকিল ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র ৩০ সেকেন্ড আগে রিয়াদ নিজের দ্বিতীয় এবং দলীয় তৃতীয় গোল করে দলকে ৩–০ গোলের জয় এনে দেন।
বিজয়ী দলের রিয়াদ ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের এও মাহফুজুর রহমান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সাইদুর রহমান জিকো এবং জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক প্রমুখ।