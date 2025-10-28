সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে জয়লাভ করেছে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ জয়লাভ করেছে।
মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ ২-১ গোলে কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।
খেলার প্রথমার্ধের ৪ মিনিটে সজিব গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর ১০ মিনিটে করিম গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ১৩ মিনিটে কুতুবপুরের পক্ষে রহমান একটি গোল শোধ করলেও শেষ পর্যন্ত সমতা ফেরাতে ব্যর্থ হন তারা।
খেলায় বিজয়ী দলের সজিবকে ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ ঘোষণা করা হয়। খেলা শেষে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম বিজয়ীর হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।