বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সদর উপজেলা পর্যায়ে হকি ও বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

সদর উপজেলা পর্যায়ে হকি ও বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ১:২৩ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হকি ও বাস্কেটবল ইভেন্টে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় প্রতিপক্ষ দলের অনুপস্থিতির কারণে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল হকি ও বাস্কেটবল উভয় খেলায় ওয়াকওভার লাভ করে উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা হয়।

উক্ত প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা ভূমি-বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

টগর হত্যাকাণ্ডে সদর থানায় মামলা দায়ের

মেহেরপুর সদর উপজেলায় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ একজন আটক

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

আমঝুপিতে হাসিমুখ সংগঠনের উদ্যোগে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ