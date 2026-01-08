সদর উপজেলা পর্যায়ে হকি ও বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হকি ও বাস্কেটবল ইভেন্টে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় প্রতিপক্ষ দলের অনুপস্থিতির কারণে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল হকি ও বাস্কেটবল উভয় খেলায় ওয়াকওভার লাভ করে উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা হয়।
উক্ত প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।