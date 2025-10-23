সন্তানরা লেখাপড়া করে আমাদের স্থানে বসুক” — জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেছেন, “আমরা চাই, আপনাদের সন্তানরা যেন ঠিকভাবে লেখাপড়া করে আমাদের এই চেয়ারে বসে। একসময় আমরাও আপনাদের স্থানে বসে ছিলাম।”
তিনি আরও বলেন, “আপনার বাড়ি, আপনার আঙিনা — আপনাকেই পরিষ্কার রাখতে হবে। ভালো কাজ যারা করবে, আমরা তাদের পুরস্কৃত করব।”
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীরের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম, ইউপি সচিব এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম, সেকেন্দার ইকবাল, কালু মিয়াসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
পরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে একটি গাছে চারা রোপণ করেন।