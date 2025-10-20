সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের সাহসিকতায় ডাকাতি প্রতিহত

মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
অক্টোবর ২০, ২০২৫ ৮:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রের দুঃসাহসিকতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামে ডাকাতির ঘটনা প্রতিহত হয়েছে। এ সময় ডাকাতদের এলোপাতাড়ি কোপে রবিউল ইসলাম (৪৫) ও তার ছেলে হাসান (১৩) গুরুতর আহত হন। তাদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুখোশধারী সশস্ত্র একদল ডাকাত হিজুলি গ্রামের ভষু মণ্ডলের ছেলে রবিউল ইসলামের বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা রবিউলের হাত-পা বেঁধে ডাকাতি শুরু করে।

এ সময় রবিউলের ছেলে হাসান, যিনি রাজনগর মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, সাহসিকতার সঙ্গে একটি হেঁসো নিয়ে এক ডাকাতের ওপর আঘাত হানে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওই ডাকাত হাসানের কাছ থেকে হেঁসো কেড়ে নিয়ে হাসান ও তার বাবাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে।

তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আহত পিতা-পুত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাকাতরা এ সময় পালিয়ে যায়।

আহত হাসানের ডান হাতের একটি আঙুল কেটে পড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।



