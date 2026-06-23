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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু-স্টার ব্রিকসের দুটি গাড়ি জব্দ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

সরকারি রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু-স্টার ব্রিকসের দুটি গাড়ি জব্দ

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৩, ২০২৬ ৬:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট বিভাগের অভিযানে সরকারি রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু-স্টার ব্রিকসের ইটবোঝাই দুটি পাওয়ার টিলার ট্রলি জব্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়।

মেহেরপুর কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট বিভাগের রাজস্ব কর্মকর্তা তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সরকারি রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু-স্টার ব্রিকসের ইটবোঝাই দুটি পাওয়ার টিলার ট্রলি জব্দ করা হয়েছে।

জব্দকৃত গাড়ি দুটি বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানকালে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, অফিস সহায়ক পারভেজ আলমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




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