রবিবার, ২৯শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনী প্রধান
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকপ্রবাসীদের কথা

সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনী প্রধান

কর্তৃক Enayet Akram
মার্চ ২৯, ২০২৬ ১২:৩৭ অপরাহ্ণ

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেছেন।

তিনি গতকাল (২৮ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। বাসস

আন্ত:বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সফরকালে সেনাবাহিনী প্রধান জর্জিয়া স্টেট ক্যাপিটল-এর উদ্যোগে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি সম্মাননা প্রস্তাব গ্রহণ এবং সিনেট চেম্বারে একটি বিশেষ লেকচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তাঁর অংশগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।




