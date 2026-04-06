সরকারী ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজ্জ যাত্রীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজ্জ যাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার সকালে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাইদসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
কর্মশালায় হজ্জের নিয়ম-কানুন, করণীয় ও প্রস্তুতি বিষয়ে হজ্জযাত্রীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।