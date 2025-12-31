সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে শোক পালন

মেহেরপুর নিউজ:
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে মেহেরপুরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন। শোকের অংশ হিসেবে জেলার বিভিন্ন বাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকাল থেকে মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতিসহ বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীরা সকাল ১১টা পর্যন্ত স্বেচ্ছায় তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখেন।
এদিকে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে মেহেরপুর জেলা জুয়েলারি ব্যবসায়ী সমিতি দিনব্যাপী তাদের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে।
অপরদিকে, সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও তিন দিনব্যাপী শোক পালন শুরু হয়েছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেলার বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে শোক কর্মসূচি পালন করা হয়।
শোকাহত ব্যবসায়ী নেতারা মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।