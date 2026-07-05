সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ‘শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা’ শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে।
রোববার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে উপজেলা মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ তদন্ত সেলিম রেজা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, নকিম উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যুবকদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।