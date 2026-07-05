সোমবার, ৬ই জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২০শে মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ৫, ২০২৬ ৭:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ‘শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা’ শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলা মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ তদন্ত সেলিম রেজা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, নকিম উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যুবকদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ৮ মোটরসাইকেল আটক

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে নজরুল বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার...

২ গোলে পিছিয়ে থেকেও নাটকীয় জয়, চাঁদবিল শেরে...

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে ১১ দলীয়...

টাইব্রেকারে বাবুপুরকে হারিয়ে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপের...