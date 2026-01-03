শনিবার, ৩রা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ নীতিমালা–২০২৫ বাস্তবায়নে মেহেরপুরে মতবিনিময় সভা

জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ৮:০৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা–২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুরে জেলা ও উপজেলার সকল বিএডিসি বীজ ও সার ডিলারদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়ায় অবস্থিত সিডিপি কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি মো. সাইদুল হাসান খান (কেনেডি) এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা তামিম হোসেন।

সভায় সার ডিলারদের বিভিন্ন সমস্যা, নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা এবং কৃষকদের মাঝে স্বচ্ছ ও সুষম সার বিতরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. ফখরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. সোহরাব হোসেন (রতন), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মমতাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. শওকত ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা শাখার সভাপতি ইসমাইল হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিন্টুসহ জেলা ও উপজেলার অন্যান্য সার ডিলার নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।




