সাহারবাটী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

গাংনী প্রতিনিধি :
বিএনপির চেয়ারম্যানপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরের গাংনীতে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া ফুটবল মাঠে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সাহারবাটী ইউনিয়ন বিএনপি মাহফিলের আয়োজন করে।
মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ মেহমান ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল,জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক,গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলা,বিএনপি নেতা বাসিরুল আজিজ হাসানসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকরা।
মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ ফিরােজুর রহমান।