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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৮, ২০২৬ ৮:০৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রবিবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ ওমর রুমি উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় চাঁদবিল শেরেবাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী, মতিউর রহমান, আনারুল ইসলাম, আলমগীর হোসেনসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়।




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