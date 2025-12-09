সিনজেনটার ক্রাস কার্ডে মোটরসাইকেল পেলেন মেহেরপুরের কৃষক মমতাজুর রহমান জিয়া

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের কৃষক মমতাজুর রহমান জিয়া সিনজেনটার ‘ক্রাস কার্ড’ ঘোষণায় একটি মোটরসাইকেল পেয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে মোটরসাইকেলের চাবি তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিনজেনটার হেড অফ ডিপার্টমেন্ট ইমতিয়াজ আহমেদ চৌধুরী, জোনাল সেলস ম্যানেজার কামরুল ইসলাম, হেড অফ মার্কেটিং রায়হানুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, ইশতিয়াক আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।
সিনজেনটার পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি সারাদেশে প্রায় আড়াই লাখ চাষির মাঝে ‘ক্রাস কার্ড’ বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে লটারির মাধ্যমে টেংরামারী গ্রামের কৃষক মমতাজুর রহমান জিয়াকে মোটরসাইকেলটি প্রদান করা হয়।
এদিন বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে মোটরসাইকেলের চাবি তুলে দেওয়া হলে তিনি সিনজেনটার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।