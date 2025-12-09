মঙ্গলবার, ৯ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সিনজেনটার ক্রাস কার্ডে মোটরসাইকেল পেলেন মেহেরপুরের কৃষক মমতাজুর রহমান জিয়া
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

সিনজেনটার ক্রাস কার্ডে মোটরসাইকেল পেলেন মেহেরপুরের কৃষক মমতাজুর রহমান জিয়া

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৯, ২০২৫ ৮:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের কৃষক মমতাজুর রহমান জিয়া সিনজেনটার ‘ক্রাস কার্ড’ ঘোষণায় একটি মোটরসাইকেল পেয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে মোটরসাইকেলের চাবি তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিনজেনটার হেড অফ ডিপার্টমেন্ট ইমতিয়াজ আহমেদ চৌধুরী, জোনাল সেলস ম্যানেজার কামরুল ইসলাম, হেড অফ মার্কেটিং রায়হানুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, ইশতিয়াক আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

সিনজেনটার পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি সারাদেশে প্রায় আড়াই লাখ চাষির মাঝে ‘ক্রাস কার্ড’ বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে লটারির মাধ্যমে টেংরামারী গ্রামের কৃষক মমতাজুর রহমান জিয়াকে মোটরসাইকেলটি প্রদান করা হয়।

এদিন বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে মোটরসাইকেলের চাবি তুলে দেওয়া হলে তিনি সিনজেনটার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নিরাপদ নরমাল...

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমন্বিত পরিকল্পনা কর্মশালা...

মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন...

গাংনীতে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণের...

তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে খালেদা-জিয়ার রোগমুক্তি কামনা

মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবসে আলোচনা সভা ও পিঠা...