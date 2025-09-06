শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের সহযোগিতায় পূরণ হলো পচি খাতুনের শেষ ইচ্ছা

সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫ ১২:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ভারতের কৃষ্ণনগর জেলার চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামের বাসিন্দা পচি খাতুনের (৬৫) শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর যেন বাংলাদেশে থাকা তার নানাবাড়ির স্বজনরা অন্তত এক নজর তার মরদেহ দেখতে পারেন। বিজিবি ও বিএসএফের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।

শনিবার সকালে ভারতের কৃষ্ণনগর থেকে বিএসএফ সদস্যদের সহযোগিতায় পচি খাতুনের মরদেহ আনা হয় সীমান্তের ১২৫ নম্বর মেইন পিলারের কাছে। সেখানে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর মাধ্যমে মরদেহ নিয়ে আসার পর মুজিবনগরে তার নিকট আত্মীয়দের দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রায় ২০ মিনিট মরদেহটি সীমান্তে রাখা হয়। এ সময় নিকট আত্মীয়স্বজনসহ আশপাশের বিপুল সংখ্যক মানুষ পচি খাতুনকে শেষবারের মতো দেখে বিদায় জানান। পরে মরদেহটি আবার ভারতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

পতাকা বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন মুজিবনগর বিজিবি কোম্পানি কমান্ডার আবুল বাশার এবং ভারতের পক্ষ থেকে ছিলেন বিএসএফের চাপড়া কোম্পানি কমান্ডার মিঠুন কুমার।


