সেপ্টেম্বরে মেহেরপুরে ২৫ জনের অপমৃত্যু: আত্মহত্যা ও পানিতে ডুবে মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনক

মেহেরপুর নিউজ:
চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মেহেরপুর জেলায় মোট ২৫ জনের অপমৃত্যু হয়েছে। জেলার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমলেও আত্মহত্যা ও পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে মেহেরপুর জেলায় ১৬ জন বিষপান ও গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী রয়েছে।
উপজেলা ভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী —মেহেরপুর সদর উপজেলায়: ৯ জন, গাংনী উপজেলায়: ৬ জন, মুজিবনগর উপজেলায়: ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।
এছাড়া মাসজুড়ে নানা দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে।
১ সেপ্টেম্বর, সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের সুস্মিতা ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেন।
২ সেপ্টেম্বর, সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে প্রতিপক্ষের থাপ্পড়ে মফেল আলী নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।
৩ সেপ্টেম্বর, গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে পানিতে ডুবে মুরসালিন (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়; সে ওই গ্রামের আলাউদ্দীনের ছেলে।
১০ সেপ্টেম্বর, সদর উপজেলার গোপালপুরে গরুবাহী ট্রলির ধাক্কায় এক অজ্ঞাত নারী (মানসিক ভারসাম্যহীন) নিহত হন।
১৪ সেপ্টেম্বর, গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাব্বি হোসেন (১৩) নামের এক স্কুলছাত্র মারা যায়।
১৭ সেপ্টেম্বর, গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।
২১ সেপ্টেম্বর, মেহেরপুর শহরের জার্মান সিটি গার্ডেন এলাকায় ৫ তলা ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তারিক নামের এক শ্রমিক মারাত্মক আহত হন; পরে ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
২৬ সেপ্টেম্বর, সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে ভৈরব নদে গোসল করতে গিয়ে মহিনুল ইসলাম (শিমুল হোসেনের ছেলে) পানিতে ডুবে মারা যায়।
২৭ সেপ্টেম্বর, গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে খালের কচুরিপানায় আটকে ইয়াকুব আলী (১৩) নামের আরেক শিশুর মৃত্যু হয়।
মোট ২৫টি মৃত্যুর এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, মেহেরপুরে আত্মহত্যা, পানিতে ডুবে মৃত্যু ও দুর্ঘটনা জনিত প্রাণহানি এখন ক্রমবর্ধমান সামাজিক সংকটে পরিণত হচ্ছে।