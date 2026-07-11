সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ের জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

মেহেরপুর নিউজ:
আগামী সোমবার থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। সদর উপজেলার তিনটি মাঠে এ টুর্নামেন্টের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।
উদ্বোধনী ম্যাচসহ মোট তিনটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল মাঠে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলায় সোমবার বুড়িপোতা ইউনিয়ন ও পিরোজপুর ইউনিয়ন মুখোমুখি হবে। একই মাঠে আগামী ১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।
ঝাউবাড়িয়া সত্যসন্ধ ক্লাব মাঠে একটি সেমিফাইনালসহ দুটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ মাঠে আগামী ১৪ জুলাই শ্যামপুর ইউনিয়ন ও কুতুবপুর ইউনিয়নের মধ্যকার প্রথম পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১৬ জুলাই একই মাঠে প্রথম সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, ১৭ জুলাই গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।
টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে শনিবার বিকেলে চাঁদবিল মাঠ পরিদর্শন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর। এ সময় তিনি মাঠের সার্বিক প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন, স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, মেহেরপুর জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সচিব আব্দুর রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক আলমগীর হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিপ্লব হোসেন, সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আয়োব হোসেন, চাঁদবিল শেরেবাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী, বুড়িপোতা ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন সানু এবং রেফারি ফারহা হোসেন লিটনসহ অন্যান্যরা।