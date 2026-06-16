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সৌদি আরবের সাথে ড্র করল উরুগুয়ে

কর্তৃক Enayet Akram
জুন ১৬, ২০২৬ ১:২৬ অপরাহ্ণ

পিছিয়ে থেকেও চলতি বিশ^কাপ ফুটবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের সাথে ড্র করল উরুগুয়ে। আজ ভোরে ‘এইচ’ গ্রুপের ম্যাচে সৌদি আরবের সাথে ১-১ গোলে ড্র করে উরুগুয়ে।

২০২২ সালের বিশ^কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ^কে চমকে দিয়েছিল সৌদি আরব। এবার জয় না পেলেও, উরুগুয়ের সাথে ড্র করে নিজেদের চমক অব্যাহত রেখেছে তারা। বাসস

মায়ামি গার্ডেন্সের হার্ড রক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৩০ মিনিটে গোলের বড় সুযোগ পায় উরুগুয়ে। ফেদেরিকো ভিনাসের নেওয়া দারুন হেড দক্ষতার সাথে হাত দিয়ে ক্রসবারের উপর দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেন সৌদি আরবের গোলরক্ষক আল ওয়াইজ।

প্রথমার্ধে খুব বেশি সময় বল দখলে রাখতে না পারলেও ম্যাচের ৪১ মিনিটে প্রথম গোল পায় সৌদি আরব। কর্নার থেকে আল জুুয়াইর দেওয়া বলে জোড়ালো শটে গোল করেন আবদুল্লাহ আল আমরি। ১-০ গোলে এগিয়ে ম্যাচের প্রথমভাগ শেষ করে সৌদি আরব।

ম্যাচে সমতা ফেরাতে দ্বিতীয়ার্ধে সৌদি আরবকে আক্রমনে কোনঠাসা করে ফেলে উরুগুয়ে। কিন্তু সৌদি আরবের রক্ষণভাগ ও গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় গোলের দেখা পাচ্ছিল না উরুগুয়ে।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর ৮০ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় উরুগুয়ে। ফেদেরিকো ভিনাসের হেড সৌদি আরবের গোলরক্ষক আল ওয়াইজ ফিরিয়ে দেন। ফিরতি বলে ডি-বক্স থেকে জোরাল শটে গোল করেন মাক্সি আরাউহো। ম্যাচে ১-১ সমতা ফিরে।

ম্যাচের বাকী সময়ে আর কোন গোল না হলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে সৌদি আরব ও উরুগুয়ে।

আগামী ২১ জুন গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কেড ভার্দের বিপক্ষে খেলতে উরুগুয়ে। একই দিন সৌদি আরবের প্রতিপক্ষ স্পেন। নিজেদের প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে স্পেন ও কেপ ভার্দে।




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