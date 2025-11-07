স্বাভাবিক প্রসবকে উৎসাহিত করতে মা ও নবজাতককে উপহার দিলেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজ:
“স্বাভাবিক সন্তান প্রসবে মা ও শিশু থাকে নিরাপদে”— এ স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাভাবিক প্রসবকে (নরমাল ডেলিভারি) উৎসাহিত করতে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মা ও নবজাতকদের শুভেচ্ছা উপহার ও ফ্রি জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করছেন।
শুক্রবার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জেলা প্রশাসকের পক্ষে দুইজন মা ও তাদের নবজাতকের হাতে শুভেচ্ছা উপহার ও জন্ম নিবন্ধনের সনদ তুলে দেওয়া হয়।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন জেলা প্রশাসকের পক্ষে উপহার ও জন্ম নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর করেন। এ সময় মেডিকেল অফিসার ডা. বি. ডি. দাস (পিকলু), সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনসহ অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।