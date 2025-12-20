স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষাকে গতিশীল করতে চাই- বিএনপির প্রার্থী আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেছেন, গত ১৭ বছর আপনারা জেল জুলুম-নির্যাতন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সামনে নির্বাচন এই নির্বাচনে দল ক্ষমতায় গেলে, অবশ্যই আপনাদেরকে মূল্যায়ন করবে।
শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ে সাহারবাটী ইউনিয়ন মহিলা দলের নেতা কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়।
তিনি আরো বলেন, বিএনপি সরকার ছেলে-মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ালেখা বই বিতরণ, বয়স্ক বিধবা ভাতা , ভিজিডি ভিজিএফসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ৩১ দফার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে বিএনপি কাজ করবে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, গাংনী উপজেলাকে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাকে গতিশীল করতে সকলের সহযোগিতা প্রয়ােজন।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা খাতুন। এ সময় মহিলা দলের নেত্রী সেথা, নার্গিস, সামিরন, রাশেদা মুক্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।