সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে গাংনীতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের অভিযান

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ৬:৪০ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। শনিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কাথুলী মোড়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান চলাকালে শতাধিক মোটরযান ও বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়।

এ সময় মোটরযান আইন, ২০১৮-এর ৩৮ ধারা অনুযায়ী চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ৬৬ ধারা অনুযায়ী যানবাহনের বৈধ কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। অভিযানে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় ৭টি মোটরসাইকেলকে মোট ৩ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি মোটরযান আইন লঙ্ঘনের দায়ে ২টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

অভিযানে জেলা ট্রাফিক পুলিশ, গাংনী থানা পুলিশ এবং র‍্যাব-১২-এর একটি দল উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।




