হজরত_মুহাম্মদ_সাঃ_অমুসলিমদের_প্রতি_ন্যায়_ও_সহনশীলতার_এক_অনন্য_দৃষ্টান্ত

ড.নবীরুল ইসলাম বুলবুল:
ইসলামের ইতিহাসে হজরত মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন ধর্মপ্রচারক বা রাষ্ট্রনেতাই নন, বরং মানবতার ন্যায়বিচার ও সহনশীলতার এক মহান প্রতীক। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি কখনোই ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে অন্যায় আচরণ করেননি, বরং অমুসলিমদের প্রতিও ন্যায়, দয়া ও সম্মানের আচরণ প্রদর্শন করেছেন।
হিজরতের পর যখন তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন শহরে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিক — তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করত। হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁদের সাথে যে ‘মদীনার সনদ’ (সাহিফা) প্রণয়ন করেন, তা বিশ্বের প্রথম বহুধর্মীয় সংবিধান হিসেবেই স্বীকৃত।
এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল—
“ইহুদিরা নিজেদের ধর্মে স্বাধীন থাকবে, মুসলমানরা নিজেদের ধর্মে স্বাধীন থাকবে, এবং উভয় পক্ষ মিলেই মদীনার শান্তি রক্ষা করবে।”
(সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ১)
অর্থাৎ, নবী (সা.) তাঁদের ধর্ম পালনে কোনো বাধা দেননি, বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন।
হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনে অমুসলিমদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত মানবিক ও সহনশীল।
একজন ইহুদি প্রতিবেশী নিয়মিত তাঁর দরজার সামনে ময়লা ফেলতেও তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন। যখন লোকটি অসুস্থ হলো, নবী (সা.) স্বয়ং তাঁর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিলেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস ১২৫২৪)
এই ঘটনাই প্রমাণ করে, তিনি শত্রুর প্রতিও মানবিক আচরণে পিছপা হতেন না।
আরেক হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন—
“যে কেউ কোনো মুআহিদ (অমুসলিম নাগরিক)-এর প্রতি অন্যায় করবে বা তার অধিকার হরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষভুক্ত হব।”
(সুনান আবু দাউদ, হাদিস ৩০৫২)
এ বক্তব্য মুসলিম শাসনের অধীনে থাকা অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার এক স্পষ্ট নিশ্চয়তা।
ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধে (যেমন বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি) মুসলমানরা কেবল আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করেছে। কোনো যুদ্ধই কেবল ধর্ম পরিবর্তনের জন্য করা হয়নি।
আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—
“আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে, যারা তোমাদের সাথে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি।”
(সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত ৮)
এ আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, ইসলাম অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়, যতক্ষণ না তারা আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়।
নবী (সা.) জীবিত থাকাকালীন তিনি কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়কে ‘ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে’ আরব থেকে বিতাড়িত করেননি।
তবে পরবর্তী সময়ে কিছু গোত্র চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করায় (যেমন—বানু কুরাইযা), রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল।
এর বাইরে সাধারণ অমুসলিমদের প্রতি কোনো নির্বিচার শাস্তি বা বহিষ্কার করা হয়নি।
হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা থেকে স্পষ্ট হয়—
তিনি কখনো ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে কাউকে অন্যায় করেননি বা নিপীড়ন করেননি। বরং ন্যায়, মানবতা ও সহনশীলতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আজও বিশ্ব মানবতার জন্য অনুকরণীয়।
কুরআনের ভাষায়:
“নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।”
(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)
অতএব, তিনি ছিলেন সকলের জন্য রহমত—মুসলমান, অমুসলিম, এমনকি শত্রুর জন্যও। তথ্য সূত্র: লেখকের নিজস্ব ফেসবুক পেইজ