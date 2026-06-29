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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতায় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৯, ২০২৬ ৮:০৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (LAISE) প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গুলশান আরা খাতুন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস, সহকারী শিক্ষক পারভেজ, আসমানুল হক, আব্দুল্লাহ, শাহনাজ পারভিন ও বিপাশা খাতুনসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

সভায় বক্তারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশবান্ধব আচরণ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টরা অংশগ্রহণ করেন। পরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়।




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