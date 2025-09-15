হাইকোর্টের বিচারপতি জাফর আহমেদ মেহেরপুরে এক দিনের সফরে

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ এক দিনের সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুর পৌঁছেছেন। সোমবার রাতে তিনি মেহেরপুর সার্কিট হাউস এ আগমন করেন, যেখানে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এসএম নাসিম রেজা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম, পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী এবং অন্যান্য বিচারক।
বিচারপতি জাফর আহমেদ মঙ্গলবার জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন করবেন।