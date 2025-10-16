হাই সেলুকাস! ২৫ হাজার টাকায় মনোনয়নপত্র — কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচনার ঝড়

মেহেরপুর নিউজ :
“হাই সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ!” — এমন মন্তব্যই এখন শোনা যাচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায়। বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র গ্রহণের জন্য ২৫ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ অভিভাবক সদস্য, সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য, সাধারণ শিক্ষক সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য পদে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ১৪ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত।
এ সময় মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারী প্রার্থীদের কাছ থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। জানা যায়, আশরাফুল হক নামের এক প্রার্থীর কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাবদ সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা নেওয়ার বিধান রয়েছে।
ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই এটিকে সরাসরি নিয়মবহির্ভূত ও অনৈতিক হিসেবে দেখছেন।
এ বিষয়ে কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম বলেন, “নির্বাচন পরিচালনার খরচ বাবদ এ টাকা নেওয়া হয়েছে।”