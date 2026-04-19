רביবার, ১৯শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১লা জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৬ উপলক্ষে জেলা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৯, ২০২৬ ৭:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৬ সংক্রান্ত জেলা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামুল হক এবং ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

সভায় হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের গাংনী থানা পরিদর্শন

মেহেরপুরে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন-২০২৬: ৫৫ হাজার ২৫৩ শিশুকে টিকাদান

সিরিয়াল ভেঙে তেল নিতে ব্যর্থ হয়ে মেহেরপুরে পেট্রোল...

জাতীয় মেধা বৃত্তি ২০২৫-এ মেহেরপুরের দুই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব

মেহেরপুরে জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

খুলনা বিএনএসবি হাসপাতালে অনভিপ্রেত ঘটনার প্রতিবাদে ড্যাব মেহেরপুরের...