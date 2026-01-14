হাড়িয়াদহ গ্রামে বেগম খালেদা-জিয়ার স্মরণে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা-জিয়ার স্মরণে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার রাতে হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
হাড়িয়াদহ ওয়ার্ড বিএনপি মাহফিলের আয়োজন করে। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন হাড়িয়াদহ ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি নবীছুদ্দীন।
মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।
বিশেষ মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুরেলী আলভী, বিএনপি নেতা ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম।
এসময় বক্তব্য রাখেন বিএনপির সিনিয়র নেতা আব্দুল মালেক,যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম,হাড়িয়াদহ ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুর রকিব,সাবেক সভাপতি আব্দুল হাই।
এসময় বক্তব্য রাখেন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।