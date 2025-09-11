বৃহস্পতিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে ‘তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫ ৮:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাবনা নিয়ে ‘তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে হেযবুত তওহীদের মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাহারুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোখলেছুর রহমান সুমন। মিনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন হেযবুত তওহীদের খুলনা বিভাগীয় আমির তানভির আহমেদ, কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক আমির জসেব উদ্দীন প্রমুখ।

গোলটেবিল বৈঠকে তওহীদ তথা আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক দল, বিচারব্যবস্থা, মসজিদ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, মন্ত্রিপরিষদ, নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা, অন্য ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, আইনসভা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করা হয়।



