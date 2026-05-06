বুধবার, ৬ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৮ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত হ্যান্ডবল রেফারির প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সোহেল রানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

হ্যান্ডবল রেফারির প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সোহেল রানা

কর্তৃক Meherpur News
মে ৬, ২০২৬ ৬:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ফুটবল রেফারী সোহেল রানা এবার হ্যান্ডবল রেফারির প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত হ্যান্ডবল রেফারির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সোহেল রানা। সারা দেশ থেকে দুই শতাধিক রেফারি এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

বুধবার প্রশিক্ষণে কৃতকার্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে সোহেল রানাসহ সারাদেশের মোট ১০৩ জন রেফারি উত্তীর্ণ হয়েছেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত

বামুন্দী বাজারে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, দুই মিষ্টির...

মেহেরপুরে খালাতো ভাইকে কুপিয়ে হত্যা: অভিযুক্ত কালু ও...

যৌতুকের দাবিতে স্ত্রী হত্যা: সাজুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সদর উপজেলা সুইমিং পুলে সাঁতার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করলেন...

মেহেরপুরে কাবাডি (বালক) ফাইনালে গাংনী উপজেলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন