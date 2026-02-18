বুধবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ১০ জনকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে গেজেট প্রকাশ
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকরাজনীতিসারাদেশ

১০ জনকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে গেজেট প্রকাশ

কর্তৃক Enayet Akram
ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৬ ১১:৪৫ পূর্বাহ্ণ
Rojob-tutorial

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই নিয়োগের কথা জানানো হয়। আজই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয়। বাসস

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, ‘রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬’ এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এই নিয়োগ প্রদান করেন। নবনিযুক্ত উপদেষ্টাদের মধ্যে ৫ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ৫ জন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

মন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা হলেন:
১. মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ
২. নজরুল ইসলাম খান
৩. রুহুল কবির রিজভী আহমেদ
৪. মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ
৫. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা হলেন:
১. হুমায়ুন কবির
২. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) শামসুল ইসলাম
৩. ডা. জাহেদুর রহমান
৪. মাহদী আমিন
৫. রেহান আসিফ আসাদ।

প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, উপদেষ্টারা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী বেতন-ভাতা এবং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের দপ্তর বণ্টন করে গেজেট...

মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠক কাল বিকাল ৩টায়

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান

তারেক রহমান সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত