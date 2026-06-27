শনিবার, ২৭শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১১ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ১২ দফা দাবিতে ওজোপাডিকোতে সিবিএ’র মানববন্ধন ও বিক্ষোভ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

১২ দফা দাবিতে ওজোপাডিকোতে সিবিএ’র মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৭, ২০২৬ ১১:৩১ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

১২ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুরে ওজোপাডিকোর গেটের সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, ওজোপাডিকোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর, গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন, চাকরির শর্তের উন্নয়ন, অর্গানোগ্রাম সংশোধন, নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা, বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান, শ্রম আইন, বিধিমালা, আইএলও কনভেনশন, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, পারস্পরিক আস্থা ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, উন্নত কর্মপরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং ভিন্ন মতাদর্শের কারণে কোনো কর্মচারীকে চাকরির সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করার দাবি জানান তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ওহিদুল ইসলাম। তারা অবিলম্বে ১২ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর আহ্বান জানান।

এ সময় সিবিএ নেতা ফয়সাল আহমেদ, বিকাশ চন্দ্র, আব্দুল কুদ্দুস, কামরুজ্জামানসহ ইউনিয়নের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার...

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ট্রাফিক পুলিশের জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

মেহেরপুরে ক্যাডেট এএসআই (নিরস্ত্র) নিয়োগের পিইটিএর ৩য় দিনের...

গাংনীর ধলা সীমান্তে ৩ব্যক্তিকে পুশইনের চেষ্টা ; ভেস্তে...

মেহেরপুরে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক...

মেহেরপুরে গোরস্থান পাড়ায় ফ্ল্যাট সিলিং কাজের উদ্বোধন