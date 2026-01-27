মঙ্গলবার, ২৭শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত সাংবাদিক আফসারুল হাসান সুমন গ্রেপ্তার

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৭, ২০২৬ ৯:০৪ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাংবাদিক আফসারুল হাসান সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতের দিকে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত সুমন মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বড়বাজার চার রাস্তার মোড় এলাকার বাসিন্দা। তিনি মৃত আনারুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, একই এলাকার মো. হাসানুল মারুফের দায়ের করা সেশন মামলা নং-৩৪৭/২০২৪–এ গত ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে মেহেরপুরের দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক ইমদাদুল হক সুমনকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৯৫ হাজার ৩৮৭ টাকা জরিমানা প্রদান করেন।
রায় ঘোষণার পর থেকেই আফসারুল হাসান সুমন পলাতক ছিলেন।

দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পর মঙ্গলবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।




