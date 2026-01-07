বুধবার, ৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
২০২৫ সালে মেহেরপুর জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৬৭ জনের

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৭, ২০২৬ ১১:১১ পূর্বাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা ২০২৫ সালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় বছরজুড়ে মোট ৬৭ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ১৩ জন নারী, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু ও কিশোর রয়েছে।

বছরের প্রথম দিনেই (১ জানুয়ারি) মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নূর মোহাম্মদ নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এর মধ্য দিয়ে জেলায় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সূচনা হয়।

৫ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের অফিস সহকারি গাংনী উপজেলা গাড়াডোব গ্রামের এসএম আসাদুল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত থাকার প্রায় ১২ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন। ৮ জানুয়ারি গাংনীর আকবপুরে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় সিয়াম, আব্দুল্লাহ আল বাকী এবং শিপন নামের ৩ জন যুবকের মৃত্যু হয়। ২২ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের ফুলজান নামের ১ মহিলা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। ২৭ জানুয়ারি মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দি নামক স্থানে ইটবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় তাইসুজ্জামান নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ২৭ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের মোন হাফেজ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। ২ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় জিল্লুর রহমান (৫৭) এর মৃত্যু হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি খামারের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় লাল্টু নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ১২ মার্চ আমঝুপি ফার্মের সামনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল-আরবি ফজল নিহত হন। ২২ মার্চ চৌগাছা এতিমখানার কাছে পাওয়ারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ সাগর হোসেন নিহত হন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীমোশাররফ হোসেন নিহত হন।

৩০ মার্চ গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের সড়ক দুর্ঘটনায় জাভেদ ওমর (১৮) নামের এক যুবক নিহত হন।৩১ মার্চ মেহেরপুরে শহরের প্রবেশদ্বারে সড়ক দুর্ঘটনায় আল ইমরান, জুবায়ের হোসেন এবং আখতারুজ্জামান নামের ৩ জন নিহত হন। ৫ এপ্রিল মেহেরপুরের গাংনীতে শ্যালােইঞ্জিনচালিত আলগামন উল্টে জুয়েল রানা (৩৫) নামক এক মাছ চাষি নিহত হন। ৬ এপ্রিল নওপাড়া গ্রামে পেঁয়াজ বোঝায় ট্রাকের চাপায় সামসুল হক (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ১ মে লাটা হামবারের ধাক্কায় আকবপুর গ্রামের তন্ময় হোসেন (১৬) নিহত হয়।

৬ মে গাংনীর কামারখালী ও তেরাইল এলাকায় সড়ক দূর্ঘটনায় মুস্তাফিজুর রহমান (১৪) নিহত হন। ৬ মে হিন্দা গ্রামের মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে খায়রুল ইসলাম নিহত হন।৭ মে গাংনীর শুকুরকান্দিতে ড্রাম ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হন। এরা হলেন গাংনী পৌর শহরের পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মোজাম শেখের ছেলে মাইক্রেবাস চালক জামাল উদ্দীন (৫০),গাড়াডোব গ্রামের কিবরিয়ার ছেলে ইমারত নির্মান শ্রমিক শাহিন আলী (২৮) ও তার ফুফু সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী আক্তার বানু (৫৬)।

১০ মে কাজীপুর গ্রামের তাসমিন খাতুন (৩) নামের ইঞ্জিনচালিত ষ্টেয়ারিং গাড়ীর চাপায় মৃত্যু হয়। ১২ মে রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লুসাইবার হােসেন (৩) নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় লুসাইবার মৃত্যু হয়।১৫ মে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গোলাম রব্বানী (৩২) নামে এক এনজিও কর্মী নিহত হন।২৪ মে কুলবাড়িয়া গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনা নিশান এর মৃত্যু হয়। ৪ জুন আলগামন উল্টে নাজিম উদ্দীন (৬৫) ছাগল ব্যবসায়ী নিহত হন। ৫ জুন মেহেরপুর বুড়িপোতা সড়কে বাড়িবাঁকা গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় মুকুল নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ৫ জুন মেহেরপুরের পলাশীপাড়া গ্রামে ৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ২ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এরা হলেন মাছ ব্যবসায়ী সানােয়ার হােসেন (৫০) আবুল কাশেম (৬০)।৯ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন। ১৬ জুন যতারপুর গ্রামের ফাতেমা মোটরসাইকেল থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৭ জুন সাহারবাটি গ্রামের সেলিম হোসেন পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৮ জুন মেহেরপুরের গাংনীর চৌগাছায় ট্রাকের ধা-ক্কা-য় নাহিদ হােসেন (২০) নি-হ-ত হন।২৫ জুন মেহেরপুর শহরের বন বিভাগের সামনে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গহরপুরের বাসিন্দা প্রকৌশলী মাহাফুজুর রহমান কল্লোল এবং বুড়িপোতা গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী আকমল হোসেন নামের ২ জন নি*হ*ত হন।১৬ জুলাই মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারে ট্রাকের ধাক্কায় সরফরাজ খান সোনা(৫৫) নিহত হন। ১৮ জুলাই তেরাইলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মন্টু মিয়া (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়। ২২ জুলাই গাংনীর তেরাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় ওলিনগর গ্রামের ট্রাক চালক মােস্তাকিম হােসেনের মৃত্যু হয়। ২৩ জুলাই নাটোরে ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বেতবাড়ীয়া গ্রামের আঞ্জুয়ারা খাতুন (৭৫) ও তার মেয়ে সিমা খাতুন (৪০) এর মৃত্যু হয়।

৪ আগস্ট কোচ থেকে পড়ে বামনপাড়া গ্রামের রাসেল (২৫) নামের এক হেলপারের মৃত্যু। ৯ আগস্ট মদনাডাঙ্গা গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় সদর উপজেলার কাঁঠালপোতা গ্রামের নিলয় আহমেদ আকাশের মৃত্যু হয়।১০ আগস্ট মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের পোল চাপা পড়ে গিয়াস উদ্দিন খন্দকার (৬৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ১০ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুরে গরু বহনকারী ট্রলির ধাক্কায় অজ্ঞাত এক পাগলীর মৃত্যু হয়।

১৪ অক্টোবর মেহেরপুরের সাহারবাটী গ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মােখলেছুর রহমান ঝন্টু (৬৫) নামের এক সার্ভেয়ার নিহত হন। ১৫ অক্টোবর মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারহানা ওয়াহিদা অমি(২৬) নামের এক মহিলা নিহত হয়।
১৭ অক্টোবর কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় লালন শাহ এর অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মােমিনুল ইসলাম নামের এক যুবক নিহত হয়।

২১ অক্টোবর মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে শুকুরকান্দি নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজি যাত্রী সুমী খাতুন নিহত হন। ২৬ অক্টোবর তেরঘরিয়া গ্রামে চলন্ত ট্রাকের ধাক্কায় মোছা: শাহিদা বেগম( ৬০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়।৪ নভেম্বর ইসলামপুর গ্রামে মোটর সাইকেল চালক আকাশ মিয়া (১৫) মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হন। ৯ নভেম্বর মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে বিআরটিসি একটি কোচের ধাক্কায় সমিকুল (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।১৬ নভেম্বর মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তোফাজ্জল বিশ্বাস (৬০) নামের এক স্কুল শিক্ষক নিহত হন। ২৬ নভেম্বর মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রানা আহমেদ (১৭) নামের এক যুবক নিহত হয়।২৮ নভেম্বর মেহেরপুরের গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় তানিশা খাতুন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ১ ডিসেম্বর মেহেরপুরের মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাপায় শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ৩ ডিসেম্বর সড়ক দুর্ঘটনায় গাংনী বজ্রপুর গ্রামের বিদ্যুৎ হোসেন( ২০) মৃত্যু হয়। ৭ ডিসেম্বর মেহেরপুরের কাজীপুরে এলাকায় মােটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শাহিনুল হক শাহিন (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়।

১১ ডিসেম্বর সড়ক দুর্ঘটনায় বিদ্যাধরপুর গ্রামের বৃদ্ধ আনোয়ারা খাতুন (৭০) মৃত্যু হয়। ১৪ ডিসেম্বর গাংনীতে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৯) নামের ১জন স্কুলছাত্র নিহত হয়। ২৩ ডিসেম্বর মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের লিজন (২৩), চকশ্যামনগর গ্রামের রকিবুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনায় এবং সাহারবাটিতে সড়ক দুর্ঘটনা তুহিন ও তার শিশু কন্যা তানহা নিহত হন।  একদিনেই পৃথক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়।  যা বছরটির সবচেয়ে মর্মান্তিক দিনগুলোর একটি।




