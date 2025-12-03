২৪ দিনের ব্যবধানে রাজনগরে আবারও পানিতে ডুবে শিশুর প্রাণহানি

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে পানিতে ডুবে লাবিব (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে রাজনগর মল্লিকপাড়ার একটি পুকুর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত লাবিব রাজনগর মল্লিকপাড়ার জমিরুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর ১২টার দিকে বাড়ির পাশে খেলছিল লাবিব। একসময় পরিবারের সদস্যরা তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ির পাশের পুকুরে তার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়।
উল্লেখ্য, মাত্র ২৪ দিনের ব্যবধানে একই এলাকায় আবারও পানিতে ডুবে প্রাণহানি ঘটল। এর আগে গত ৯ নভেম্বর রাজনগর মুসুরি ভাজা বিলে পানিতে ডুবে একই পরিবারের দুই বোনসহ চার ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।