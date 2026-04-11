শনিবার, ১১ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক
২৪ লাখ টাকায় জিয়া খাল পুনঃখনন: মেহেরপুরের বলিয়ারপুরে উদ্বোধন করলেন পানিসম্পদ মন্ত্রী

এপ্রিল ১১, ২০২৬ ৭:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে জিয়া খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রায় ২৪ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ১০০ মিটার খাল পুনঃখনন করা হবে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকাল সাড়ে চারটার দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাটি কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে খনন কাজের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে তিনি খালপাড়ে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।




