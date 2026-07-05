২ গোলে পিছিয়ে থেকেও নাটকীয় জয়, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপের ফাইনালে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব

মেহেরপুর নিউজ :
দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে ৩-২ গোলের নাটকীয় জয়ে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বল্লভপুর হাসপাতাল একাদশ।
শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল মাঠে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব ৩-২ গোলে টুঙ্গী একাদশকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।
ম্যাচের শুরুতেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে টুঙ্গী একাদশ। প্রথমার্ধের ৫ ও ৯ মিনিটে জীবন পরপর দুটি গোল করে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে
দেন।
তবে দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় ম্যাচের চিত্র। খেলা শুরুর দুই মিনিটের মাথায় রকি গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন। এরপর ১২ মিনিটে শামীম গোল করে সমতা ফেরান। ম্যাচের ২৫ মিনিটে ইব্রাহিম জয়সূচক গোল করে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাবকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানই ধরে রেখে নাটকীয় জয় নিশ্চিত করে ফাইনালে ওঠে হরিরামপুর।
দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাবের ইব্রাহিম ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে সজীব স্পোর্টসের পক্ষ থেকে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী তার হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।
এ সময় সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ ওমর রুমি, টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক আজিত আলী, সদস্য সচিব আব্দুল মতিন, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য জিয়াউর রহমান, শামীম রেজা এবং জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক উপস্থিত ছিলেন।