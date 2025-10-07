মেহেরপুর নিউজ:
৩৫তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা হয়।
মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রীতম শীল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, এবং মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. মো. ইনজামামুল হক।
“একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছো, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো, সযত্নে তোমায় রাখবো আগলে”— এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশারফ হোসেন এবং প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সহ-সভাপতি রফিকুল আলম।
এর আগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়, যা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর প্রদক্ষিণ করে।