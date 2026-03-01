৪৪তম জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে ভেনু চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর, টায়ার-১ এ উত্তরণ

রবিবার, ১লা মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
৪৪তম জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে ভেনু চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর, টায়ার-১ এ উত্তরণ

মার্চ ১, ২০২৬
মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিবি) উদ্যোগে খুলনা স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ৪৪তম জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে মেহেরপুর জেলা দল ভেনু চ্যাম্পিয়ন হয়ে টায়ার-১ এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

রবিবার খুলনা ভেনু অঞ্চলের শেষ খেলায় বাগেরহাট জেলা দল পটুয়াখালী জেলা দলকে পরাজিত করে। তবে পয়েন্ট সমান হলেও উন্নত রান রেটের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা দল ভেনু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর ও বাগেরহাট জেলা দল তিনটি করে ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় ও একটিতে পরাজিত হয়। ফলে উভয় দলের পয়েন্ট সমান হয়। কিন্তু রান রেটে এগিয়ে থাকায় মেহেরপুর জেলা দল শীর্ষস্থান দখল করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

উল্লেখ্য, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে সেরা ৩২টি জেলা দল টায়ার-১ এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর জেলা দল অন্যতম। এই সাফল্যে জেলার ক্রীড়াঙ্গনে আনন্দ ও উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।




