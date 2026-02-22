রবিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

৪ গ্রাম হেরোইনসহ মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৬ ১:১৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ সাইদুর রহমান (৪৯) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেফতার সাইদুর রহমান মেহেরপুর শহরের বোসপাড়ার মৃত মোসলেম আলীর ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবির এসআই সঞ্জয়ের নেতৃত্বে একটি দল সোনালী ব্যাংকের সামনে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় সাইদুর রহমানের অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে তার কাছ থেকে ৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বিপি দিবস উপলক্ষে রোভার স্কাউটদের র‍্যালি

মেহেরপুরে মাহে রমজানের ডাক শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত

সকলের সহযোগিতায় মেহেরপুরের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস এমপি তাজউদ্দীন...

মেহেরপুর পৌরসভায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে এমপি তাজ উদ্দিন খানের...

মেহেরপুর বড় বাজারে ব্যবসায়ীদের সাথে এমপি তাজ উদ্দিন...

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযান ও বাজার মনিটরিং, কারাদণ্ড ও...