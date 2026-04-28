৪ মে থেকে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শুরু

মঙ্গলবার, ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১০ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
৪ মে থেকে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শুরু

কর্তৃক Enayet Akram
এপ্রিল ২৮, ২০২৬ ১২:১১ অপরাহ্ণ

আগামী ৪ মে থেকে শুরু হচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুম। যা শেষ হবে ১১ জুন।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

বিবৃতিতে বিসিবি আরও জানায়, আসন্ন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের খেলাগুলো দেশের ছয় ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে।

এবার সিঙ্গল লিগ পদ্ধতিতে খেলা হবে। বাদ দেওয়া হয়েছে সুপার লিগ। বাসস

সব মিলিয়ে এবারের মৌসুমে ৬৯টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। লিগ পর্বে ৬৬টি ম্যাচের সাথে রেলিগেশন লিগের ৩টি ম্যাচ থাকছে।

প্রথম বিভাগে নেমে যাওয়া দল চূড়ান্ত করতে রেলিগেশন লিগের লড়াই হবে।

শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।

দেশের শীর্ষ লিস্ট ‘এ’ মর্যাদার এই টুর্নামেন্টে ১২টি শীর্ষস্থানীয় ক্লাব অংশ নেবে।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বালিকা গোল্ডকাপ ফুটবল: চার দল সেমিফাইনালে

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

তাপস স্মৃতি অনূর্ধ্ব ক্রিকেটে ইয়াং টাইগার্সের জয়

কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না: খেলোয়াড়দের প্রতি...

মেহেরপুর সরকারি কলেজে ব্যাডমিন্টন দ্বৈতে নয়ন–জেমস ও সানজিদা–সুমাইয়া...

মেহেরপুর সরকারি কলেজে কেরাম এককে চ্যাম্পিয়ন আখতারুজ্জামান