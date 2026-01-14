বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ক্রিকেট, হকি ও বাস্কেটবলে জেলা চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ক্রিকেট, হকি ও বাস্কেটবলে জেলা চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ১:১০ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে শীতকালীন মেয়েদের ক্রিকেট, ছেলে ও মেয়েদের হকি এবং বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত মেয়েদের ক্রিকেটের জেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।

অপরদিকে বাস্কেটবল ও হকি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দল মাঠে উপস্থিত না থাকায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।




