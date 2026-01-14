৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স শুরু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের শীতকালীন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।
বুধবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
এতে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছেন। উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার, ১৫০০ মিটার দৌড়সহ লৌহবল নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, উচ্চলাফ, দীর্ঘলাফসহ বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীরা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন।