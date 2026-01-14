বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ব্যাডমিন্টনে জেলা চ্যাম্পিয়ন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ব্যাডমিন্টনে জেলা চ্যাম্পিয়ন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ১:০৮ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে শীতকালীন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বালিকা একক ও বালিকা দ্বৈত—উভয় বিভাগেই গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

দুপুরে মেহেরপুর খাদ্য গুদাম অফিস ভবনের ব্যাডমিন্টন কোর্টে অনুষ্ঠিত বালিকা এককের ফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন দলকে পরাজিত করে শিরোপা অর্জন করে।

একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত বালিকা দ্বৈত বিভাগের ফাইনাল খেলায় গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মেহেরপুর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে মেহেরপুরে...

৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স...

৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ক্রিকেট, হকি ও বাস্কেটবলে...

মেহেরপুরে ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট: ২ লক্ষ টাকা জরিমানা...

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ–২০২৬: তিন বিভাগে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ...

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে গরু চুরি