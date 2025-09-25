৫ দিন পর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শ্রমিক তারিকের মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
৫ দিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন থাকার পরও বাঁচানো গেল না বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শ্রমিক তারিককে। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
গত ২১ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর শহরের জার্মান সিটি গার্ডেন এলাকায় পাঁচতলা ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তারিক। তিনি সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের খোকনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওইদিন গাংনী সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা মোঃ সেলিমের মালিকানাধীন ভবনে কাজ করার সময় হঠাৎ বৈদ্যুতিক খুঁটির তারে স্পর্শ করলে তারিক ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত ঢাকায় রেফার করেন।
চিকিৎসাধীন অবস্থায় অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।