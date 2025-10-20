৭ দফা দাবিতে আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
বাড়ি ভাতা ৪৫ শতাংশ, চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা, শতভাগ উৎসব ভাতা, প্রস্তাবিত ১ হাজার ৮৯ এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা, নন-এমপিও শিক্ষকদের চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া ভাতা পরিশোধসহ ৭ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, শিক্ষক সমাবেশ ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখা।
সোমবার দুপুরে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি আল আমিন বকুল -এর নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
পরে সেখানে এক শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি আল আমিন বকুল । বক্তব্য রাখেন জেলা সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সদর উপজেলা সভাপতি মহলেছুর রহমান, গাংনী উপজেলা সভাপতি আবুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি মোশারফ হোসেন, কলেজ পরিষদের সভাপতি রকিবুল আলম, কারিগরি পরিষদের সভাপতি আরিফুল ইসলাম, মাধ্যমিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর ৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম স্মারকলিপি গ্রহণ করে জানান, তিনি যথাসময়ে তা যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, করমদি কলেজের অধ্যক্ষ এমদাদুল হক, যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকরা।