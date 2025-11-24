৮ দফা দাবিতে মেহেরপুর নার্সেস এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে অন্য কোনো ভিন্ন অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করার অপচেষ্টা বন্ধসহ ৮ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মেহেরপুর নার্সেস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।
সোমবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কক্ষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের হাতে দাবি–সম্বলিত স্মারকলিপিটি তুলে দেন এসোসিয়েশনের সভাপতি চামিলি খাতুন ও সাধারণ সম্পাদক তুষার বিশ্বাস। এ সময় সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
নার্সেস এসোসিয়েশনের ৮ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে একীভূতকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধি, অর্গানোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সেটআপ ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন; নার্সদের উচ্চতর পদে উন্নীতকরণে ৯ম থেকে ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত ধাপে ধাপে পদোন্নতি নিশ্চিতকরণ ও সুপারনিউমেরারি পদোন্নতি প্রদান।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় তা প্রেরণের আশ্বাস দেন।