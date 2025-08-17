রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা জামায়েত ইসলামির আমিরের গণসংযোগ

আগস্ট ১৭, ২০২৫ ৯:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়েত ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে গণসংযোগ করেন। এই সময় তিনি পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেন, উপজেলা জামায়েত ইসলামির সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারি মহিবুল ইসলাম। এছাড়াও পিরোজপুর ইউনিয়নের জামায়েত ইসলামির আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলাম, ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি কাউছার আলী, ২ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মোরশেদ, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ফরিদুল ইসলাম, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মোশারফসহ ইউনিয়নের অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


