মেহেরপুরে আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের সভাপতিত্বে সভায় টুর্নামেন্টের সার্বিক প্রস্তুতি, সময়সূচি, নিরাপত্তা এবং আয়োজক সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্শ্ব প্রতীম শীল, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক আলমগীর হোসেন, আতাউর রহমান ও আমিনুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এবারের আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর জেলার মোট ৮টি কলেজ অংশগ্রহণ করবে। অংশগ্রহণকারী কলেজগুলো হলো—মেহেরপুর সরকারি কলেজ, এআরবি কলেজ, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ, মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ, গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
সভায় টুর্নামেন্টটি আকর্ষণীয় ও সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।