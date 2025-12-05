শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

পবিত্র কােরআনকে কটূক্তি করার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৫, ২০২৫ ৭:৫৮ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

বাউল আবুল সরকার কর্তৃক পবিত্র কুরআনুল করীম ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শানে কটুক্তির প্রতিবাদ ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনীতে সর্বস্তরের মুসলিম জনতার আয়োজনে গাংনী বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব প্রদান করেন গাংনী বাজার দারুচ্ছালাম জামে মসজিদের পেশ ঈমাম ও গাংনী উপজেলা ঈমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন।

বাদ জুম্মা ভন্ড বাউল আবুল সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নিতে এবং তার দোসর যে সমস্ত ভন্ড বাউল ফকির তার মুক্তির দাবিতে গত বৃহস্পতিবার গাংনীতে মানববন্ধন করেছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধনে গ্রেপ্তারকৃত আবুল সরকারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও তার দোসর মানববন্ধনের নামে যারা মুক্তির দাবি জানিয়েছেন সেসব মুসলিম বিরোধী ভন্ড ফকিরদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের নেতৃবৃন্দ, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দীন শাওন, গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক মন্ডলী, গাংনী খানকায়ে নেছারিয়া ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী, বিভিন্ন মসজিদের ঈমাম।




